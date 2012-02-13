今年全球石油日需求增长预估降至80万桶--IEA（更新版）

(新增细节)

* 2012年全球石油需求料为日均8,990万桶

* 1月OPEC原油供给日均3,090万桶,为2008年10月以来最高水准

* OECD以外国家石油需求料强劲成长

路透伦敦2月10日电---国际能源署(IEA)周五表示,2012年全球石油需求将成长不到1%,为连续第六个月调降石油需求增长预估,IEA指称因全球经济疲软.

IEA将2012年全球石油日需求增幅预估调降25万桶,至80万桶.

IEA表示:"本次月报考虑了近期经济增速下调,以及由此导致的2012年油品需求增速放缓...这对居高不下的油价构成了限制."

IEA指出,国际货币基金组织(IMF)目前预估2012年全球经济将扩张3.3%,远低於先前估计的成长4%.

石油输出国组织(OPEC)周二亦因经济疲弱,调降全球石油需求成长预估,预测2012年全球每日需求量将增加94万桶,较上月预估值减少12万桶.

反观美国能源资料协会(EIA),周二则调高2012年全球日均石油需求增长预估5万桶,至132万桶.

IEA指称,多数工业国家石油需求料将减少0.8%,其中逾40%降幅归咎於汽油需求减少.

最新的12月统计数据初值显示,尽管经济展现韧性,但北美石油需求仍骤降,较上年同期减少4.1%.

IEA将之归因于美国冬季异常温和导致的取暖油及液化石油气(LPG)需求大减.

IEA指出,由於经济前景低迷,2012年欧洲石油需求或将创下最大的相对降幅,将较上年减少30万桶.

"欧洲在2011年第四季的经济活动多半已出现下滑,2012年第一季料将进一步滑坡,这在技术定义上即等同於衰退,"该机构表示.

然而,IEA指称,经济合作暨发展组织(OECD)以外区域2012年石油需求将增加120万桶/日,或2.8%,协助抵销OECD国家需求的降幅.

**OPEC产量创2008年10月来最高**

尽管石油需求预估下调,1月份OPEC供给却升至2008年10月以来最高水准,达到日均3,090万桶.IEA指出,利比亚产量稳步提高,沙特及阿联酋的供给持稳.

1月份全球日均石油供给上升10万桶至9,020万桶,其中OPEC日均产量较12月同意的产量目标3,000万桶高出90万桶.

但OPEC以外国家产量则减少20万桶/日至5,320万桶/日,部分因叙利亚冲突升级,以及苏丹和南苏丹对运输收入产生争议所导致.

IEA称,2012年市场似乎有"足够的供给弹性"来应对国际社会制裁伊朗原油出口所造成的潜在影响.

"尽管有这些保障,但对於供给将出问题的感觉显然在当前支撑着油价,"IEA称.(完)

--编译 龚芳;审校 程琳

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