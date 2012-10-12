IEA预测未来五年油价将逐步下降

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透伦敦10月12日电---国际能源署(IEA)周五表示,预计未来五年油价将逐渐降低,因经济增长疲软和能源效率提高,且伊拉克和北美石油产量急剧增长.
IEA将2011-2016年全球石油需求增长预估由去年12月的预测下调50万桶/日.
因此,石油输出国组织(OPEC)增产石油的压力将大幅减轻,为平衡全球需求,直到2017年OPEC产量必须不超过每日3,100万桶--这个数字低於OPEC目前产量.
"由於经济合作暨发展组织(OECD)债务问题持续,特别是欧元区,预测期间的经济成长预期已有所降低.即使过去10年主要石油需求成长动力--中国,也出现降温迹象,"IEA中期石油市场报告称.
"资料显示在预测期间油价将逐步走软."(完)
--编译/审校 李春喜/蔡美珍/艾茂林
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