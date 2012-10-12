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国际财经 | 2012年 10月 12日 星期五 17:01 BJT

IEA预测未来五年油价将逐步下降

路透伦敦10月12日电---国际能源署(IEA)周五表示,预计未来五年油价将逐渐降低,因经济增长疲软和能源效率提高,且伊拉克和北美石油产量急剧增长.

IEA将2011-2016年全球石油需求增长预估由去年12月的预测下调50万桶/日.

因此,石油输出国组织(OPEC)增产石油的压力将大幅减轻,为平衡全球需求,直到2017年OPEC产量必须不超过每日3,100万桶--这个数字低於OPEC目前产量.

"由於经济合作暨发展组织(OECD)债务问题持续,特别是欧元区,预测期间的经济成长预期已有所降低.即使过去10年主要石油需求成长动力--中国,也出现降温迹象,"IEA中期石油市场报告称.

"资料显示在预测期间油价将逐步走软."(完)

--编译/审校 李春喜/蔡美珍/艾茂林

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