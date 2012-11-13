美国将取代沙特阿拉伯成为最大产油国--IEA

* 美国将在2017年成为全球最大产油国

* 美国将在2015年取代俄罗斯成为最大的天然气生产国

* 美国将实现能源自给自足

路透伦敦11月12日电---国际能源署(IEA)周一表示,美国将在2017年取代沙特阿拉伯和俄罗斯成为全球最大的产油国,IEA并预测美国距离实现能源自给自足的目标已经很近,而这在之前是不可想象的.

IEA的此番预测与其之前发布的报告形成鲜明对比,此前的IEA报告称,沙特阿拉伯将保持全球最大产油国的地位直至2035年.

"美国能源行业出现长足发展,北美以外地区和能源行业之外的领域都将感受到其影响,"IEA的年度长期报告称,并给出对美国能源生产增长迄今为止最乐观的预测之一.

"在勘探轻质油和页岩气资源的上游技术推动下,美国油气生产近期反弹,刺激到经济活动,因为油电价格更为便宜,给产业带来竞争优势,"IEA报告称.

IEA预计,美国石油进口将持续下降,北美将在2030年左右成为石油净出口地区,而美国将在2035年左右基本实现能源自给自足.

"美国目前大约20%的能源需求依靠进口,但以净进口量计算几乎达到自给自足的程度--这与其他多数能源进口国呈现的趋势迥然不同."IEA称.

IEA首席经济学家Fatih Birol在敦伦的记者会上表示,他相信美国到2015年以较大的优势超越俄罗斯,成为全球最大的天然气生产国,到2017年成为全球大的石油生产国.

该组织还称,随着国内的廉价供应激发工业和发电行业的需求,美国到2035年对天然气的依赖将超过石油或煤炭.

**对新资源的认识尚有限**

Birol表示,有鉴於页岩油行业的繁荣目前仍是新事物,IEA的预估相当乐观.

"轻质且储量丰富的已探明原油资源并不多...如果(在2020年之後)不能发现新的资源,而且若油价不像现在这样高,那麽沙特阿拉伯或许会再次成为最大产油国,"他称.

IEA表示,其认为美国石油日产量到2015年将达到1,000万桶,2020年进一步增至1,110万桶,之後到2035年回落至920万桶.

IEA还称,沙特阿拉伯到2015年的原油日产量将为1,090万桶,2020年略降至1,060万桶,但到2035年将升至1,230万桶.

这将令全球在2020年之後更加依赖石油输出国组织(OPEC)的石油供应.到2035年,除了沙特阿拉伯产量增加外,伊拉克将为全球石油供应贡献45%的增幅,并取代俄罗斯成为第二大出口国.

OPEC石油产量在全球所占比重,将从目前的42%升至48%.

俄罗斯石油产量料将持平於1,000多万桶/日,直至2020年.

IEA称,美国产油量大幅增长将加速国际石油贸易方向的转变,预计到2035年,中东近90%的石油都将售往亚洲.

**能源需求增长**

该报告假设中国经济规模将大幅扩张,以购买力平价为基础计算,中国经济规模将在2015年後不久超越美国,而按市场汇率计算,将在2020年前超越美国.2011-2035年间,中国实质国内生产总值(GDP)年增幅料为5.7%.

IEA并称,若全球人口增长18亿,达到86亿,则到2035年时,全球石油需求将增长逾10%,至每日9,900多万桶.(完)

--编译 白云/徐文焰/程琳;审校 张荻

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