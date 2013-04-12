塞浦路斯计划卖黄金换救助 受困国或面临售金压力

* 塞浦路斯的计划可能是扭转黄金市场的一大变数

* 多个债台高筑的欧洲国家大量加码黄金

* 监管疑虑阻碍出售黄金以融通债务

撰稿 Jan Harvey/Clara Denina 编译 洪曦/戴素萍

路透伦敦4月11日 - 由于塞浦路斯计划出售黄金以应付融资需求，像意大利和葡萄牙等高负债欧元区国家恐面临运用黄金储备的压力。

欧盟执委会准备的一份塞浦路斯融资需求评估报告显示，塞浦路斯已同意出售部分黄金储备，以筹资约4亿欧元来满足部分纾困资金需求。

其他受困欧元区国家或将注意到这一点。像葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊和西班牙总共持有超过3,230吨黄金，按当前价格计算合计近1,250亿欧元。

这些黄金储备中最大的部分属于意大利，有2,451.8吨。但葡萄牙和西班牙也各自持有数百吨黄金。现货金价格目前在每盎司1,558.95美元左右，或1,189欧元。

在葡萄牙的外汇储备中，黄金占到了逾90%。在意大利外汇储备中，黄金则占72.2%。相比之下，黄金在印度外储所占比例仅为不到10%。

就算上述国家出售黄金，在欧元区的财政问题面前也是杯水车薪：意大利黄金储备总量价值不到950亿欧元，而其现有债务规模在1.685兆(万亿)欧元左右。

不过，塞浦路斯的情势表明，即使相对规模较小的黄金出售，或许也能帮助缓解严重的债务问题。塞浦路斯卖出黄金，令其能够很快获得约3%的自筹纾困资金。

考虑到黄金大量出售将会令价格走低，市场将对此有所担忧。去年，在珠宝、硬币和金条购买数量减少的时期，央行购买黄金是少有的能够提振需求的活动。

塞浦路斯出售黄金储备的消息公布后，现货金周三录得近两个月来最高单日跌幅。

“塞浦路斯可能只是一次性事件，但市场担心其他国家也许同样会被要求出售黄金。”一位资深黄金交易员表示。

“这可能会是改变市场走势的事件，”他补充道。“考虑到葡萄牙拒绝了最近的撙节计划，该国外汇储备中又有90%以上是黄金，这是否意味着葡萄牙或许将被要求出售一部分黄金呢？”

**禁令**

尽管如此，央行若打算出售黄金来支应资金需求，恐怕也困难重重。举例而言，欧洲中央银行体系议定书的第七条规定，要确保央行的独立性，且免于受到政府的影响。

换言之，如果一家央行不想出售黄金，理论上是可以拒绝出售的。

意大利政府在2009年建议对央行的资产负债表(显然包括黄金储备在内)课征6%的资本利得税，欧洲央行当时便发出反对意见。

GFMS资深分析师Rhona O'Connell表示，欧洲央行当时给出的看法是，条约内的货币融通禁令“对确保物价稳定的主要货币政策目标至关重要。

她周四在全球黄金论坛上对路透表示，“我们不能排除其他央行打算动用黄金的可能性，但从历史观之则未曾实现。”

“德国央行和众议院在这个议题上有过无数次的争吵，但央行总是胜利的一方。因此我认为这会有很大的政治压力，法律上也站不住脚，而这都会阻碍这类活动。”

**售金限制**

如果央行想要出售黄金，那么央行到底能够卖出多少黄金也是个问题。根据央行黄金协议，签署国每年黄金限售400吨。该售金协议第一次是在1999年签署，现行的协议是第三期。

近几年卖出的黄金数量远低于该上限规定，而从去年9月起的协议年度迄今仅售出4.2吨。主要央行自2010年以来一直都是黄金的净买家。

自从法国在2009年上半年抛售17.4吨金以来，欧元区的央行一直没有大规模的卖出动作。但如果受困的欧元区成员国的央行开始卖出黄金，情况可能迅速改观。

当然，黄金的杠杆操作不尽然就等于卖出黄金。

央行也可以和其他央行或机构，透过同步卖出现货/买进远期交易的方式来把黄金换成现金。

世界黄金协会(WGC)表示，除了卖出外，其他方式可以让持金者得到更好的报酬。

“重要的是，塞浦路斯要试试各种可行的选项，直接卖出不是唯一的作法，”WGC一发言人士表示。“我们认为若国家想要从所持的黄金中获益，最有效办法是以黄金作为主权债发行的担保品。”

“黄金担保的债券可以让塞浦路斯筹得黄金总储备价值四或五倍的金额。”

不过，这并不表示受困的国家不会动黄金的主意，把它视为特效药。(完)

(编译 洪曦/戴素萍 审校 张明钧)

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