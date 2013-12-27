IFC将在中国银行间债市投资120亿元

路透上海12月27日 -世界银行集团成员国际金融公司(IFC)周四表示，将在中国银行间债市投资120亿元人民币，购买固定收益产品，IFC已和中国人民银行就此签署了代理协议。

IFC在其网站上刊登的新闻稿指出，该协议将使IFC可以利用这一工具实现资产的多样化、加强流动性管理，并进一步提升了IFC为中国私营部门发展提供人民币贷款的能力。

“这项协议将显着提高我们为中国私营部门提供本币融资，促进私营部门发展的能力。” IFC执行副总裁兼首席执行官蔡金勇称。

IFC参与中国国内资本市场的方式多种多样，既包括直接参与在岸市场的活动，如IFC作为境外发行人于2005年率先发行了人民币债券-

-熊猫债券，也包括在离岸的香港发行以人民币计价的点心债。

IFC通过发行熊猫债券和点心债券所募集的资金主要投资于医药卫生、金融服务等关键领域的企业。此外，IFC还与中国国家开发银行和进出口银行签署了货币互换协议，改善了其提供长期人民币贷款的能力。

自1985年以来，IFC已在中国投资200多个项目，投资总额达60亿美元（约360亿元），包括约30亿元人民币的本币投资。

IFC 是世界银行集团成员之一，是全球最大的专注于私营部门的发展援助机构。2013财年IFC投资近250亿美元，为有史以来最高。(完)

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(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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