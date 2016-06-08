远东国际租赁在交易商协会注册信托型ABN 为国内首单--报载

路透上海6月8日 - 上海证券报周三报导，中国远东国际租赁有限公司成功在银行间市场交易商协会注册了信托型资产支持票据（ABN），此为国内首单市场信托型企业资产证券化产品，亦是ABN首次实现公开发行。

报导指出，本期“远东国际租赁有限公司2016年度第一期信托资产支持票据”的基础资产为远东租赁依据融资租赁合同对承租人享有的租赁债权。注册金额20.68亿元，计划首期一次发行完毕，发行载体为平安信托，由国开行担任主承销商和簿记管理人，渤海银行为联席主承销商。

而本次注册的ABN首度引入了特定目的信托（SPT）作为发行载体，实现风险隔离，在国内企业资产证券化产品中尚属首次，成为ABN产品的重要再创新。

报导引述国开行相关人士表示，引入SPT能以《信托法》作为上位法支撑，在中国现有法律框架下实现有效破产隔离；预计本期ABN对市场各方均具有一定吸引力。

从主体评级来看，本期ABN的主体信用等级为AAA，从债项评级来看，上海新世纪评级给予优先A级资产支持票据AAA级的信用评级，给予优先B级资产支持票据AA级的信用评级。

报导还援引渤海银行相关人士指出，对投资人而言，本期ABN以资产作为支撑，通过交易结构设计可以有效实现风险隔离，从而具有较好的增信作用。（完）