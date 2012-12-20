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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 20日 星期四 11:09 BJT

IMF过于强调各国积累储备的风险

国际货币基金组织（IMF）独立评估办公室周三称，IMF近几年过于强调积累大量储备的风险，对各国储备黄金和外汇的原因关注不够。该办公室认为，IMF应该采取更多措施调查各国对全球流动性或国际资本流动的担忧。路透

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