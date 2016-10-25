焦点：德国10月企业信心意外触及两年半高位 经济强劲增长可期

图为2012年9月资料图片，显示德国汉堡港的集装箱码头。 REUTERS/Fabian Bimmer

路透柏林10月25日 - 德国企业信心10月意外改善，触及两年半高位，显示企业高层对德国经济增长前景的看法变得更加乐观。

德国智库Ifo周二公布的10月企业景气判断指数意外强劲，令人进一步寄望，广泛预期中的德国经济放缓程度可能不如先前担心的严重。

在该数据激励下，德国股市DAX指数.GDAXI触及2016年内新高10,827.72点。

“这些数据表现很好。德国经济再度大幅走强，这主要归功于制造业回升，”Sal. Oppenheim的经济学家Ulrike Kastens说。

她还说，建筑业也呈现荣景。

“看起来年底的表现将不错，”Kastens说。

10月Ifo企业景气判断指数从9月的109.5升至110.5，创2014年4月以来最高水准，路透调查预估为与9月持平。

“德国经济正在积聚增长动能，”Ifo负责人Clemens Fuest说。

企业老板们对当前的经营状况更为满意，对未来六个月前景的看法也变得更乐观。

该指数上升，得益于制造和建筑行业信心改善，而批发和零售行业的景气状况略有恶化。

Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)对路透称，企业高管已消化了英国退欧的影响，另外中国和美国近期展现良好迹象，这令德国出口商感到欣慰。

他还称，欧盟与加拿大的自由贸易协定僵局，并未打压德国经济。

“整体企业信心稳固，对于久拖不决且艰困的英国退欧协商的忧虑似已不再成为负担，”Helaba分析师Ralf Umlauf表示。

他补充称，“经济动能可能延续至最后一季。”

外界预期德国经济在第三季丧失动能，因第一季及第二季分别成长0.7%及0.4%，表现相对强劲。

对于2016全年而言，政府预期经济成长1.8%，这将是五年来最高成长率，受助于民间消费大增及公共支出增加。(完)