焦点：德国10月企业信心意外触及两年半高位 经济强劲增长可期

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透柏林10月25日 - 德国企业信心10月意外改善，触及两年半高位，显示企业高层对德国经济增长前景的看法变得更加乐观。
德国智库Ifo周二公布的10月企业景气判断指数意外强劲，令人进一步寄望，广泛预期中的德国经济放缓程度可能不如先前担心的严重。
在该数据激励下，德国股市DAX指数.GDAXI触及2016年内新高10,827.72点。
“这些数据表现很好。德国经济再度大幅走强，这主要归功于制造业回升，”Sal. Oppenheim的经济学家Ulrike Kastens说。
她还说，建筑业也呈现荣景。
“看起来年底的表现将不错，”Kastens说。
10月Ifo企业景气判断指数从9月的109.5升至110.5，创2014年4月以来最高水准，路透调查预估为与9月持平。
“德国经济正在积聚增长动能，”Ifo负责人Clemens Fuest说。
企业老板们对当前的经营状况更为满意，对未来六个月前景的看法也变得更乐观。
该指数上升，得益于制造和建筑行业信心改善，而批发和零售行业的景气状况略有恶化。
Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)对路透称，企业高管已消化了英国退欧的影响，另外中国和美国近期展现良好迹象，这令德国出口商感到欣慰。
他还称，欧盟与加拿大的自由贸易协定僵局，并未打压德国经济。
“整体企业信心稳固，对于久拖不决且艰困的英国退欧协商的忧虑似已不再成为负担，”Helaba分析师Ralf Umlauf表示。
他补充称，“经济动能可能延续至最后一季。”
外界预期德国经济在第三季丧失动能，因第一季及第二季分别成长0.7%及0.4%，表现相对强劲。
对于2016全年而言，政府预期经济成长1.8%，这将是五年来最高成长率，受助于民间消费大增及公共支出增加。(完)
(编译 艾茂林/汪红英/侯雪苹/张明钧; 审校 高琦/王洋/张荻/李春喜)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。