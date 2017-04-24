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国际财经 | 2017年 4月 24日 星期一 16:50 BJT

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家

路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。

“德国经济一点也没受到政治不确定性的影响，”沃拉博说。

他还表示，4月企业预期指数下降主要受工业部门拖累，并不表明整体经济景气改变。

“我认为，第一季德国经济将表现很好，”沃拉博表示。(完)

(编译 艾茂林/张涛； 审校 于春红/李春喜)

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