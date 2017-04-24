未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家

亚股、澳元及人民币下滑 因穆迪下调中国评级

路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。