德国企业未受乌克兰危机影响--Ifo

* 德国企业未受乌克兰危机影响

* Ifo企业景气判断指数意外上扬暗示德国经济“状态良好”

* 企业认为不太可能发生战事，对经济影响有限--分析师

路透柏林4月24日 -关于乌克兰引发俄罗斯与西方间关系紧张的疑虑，德国企业将之暂抛一旁，这协助带动4月Ifo企业景气判断指数意外上升，暗示该国经济今年将继续坚定地走在成长之路上。

德国经济智库Ifo周四公布，4月Ifo企业景气判断指数为111.2，3月指数未修正，为110.7。

参与路透调查的40位分析师预计该指数料降至110.5，上月Ifo景气指数曾因乌克兰疑虑而下滑。

“乌克兰仍是一个值得担心的因素，不过整体人气依然偏正面。德国经济的状态很好。”Ifo经济学家沃拉博说。“3月时的不确定性并没有进一步紮根。”

德国进口的天然气和石油有超过三分之一来自俄罗斯。逾6,000家德国企业在俄罗斯活跃地开展业务。这些企业曾发出警告称，若乌克兰危机升级，将会带来很大损失。

不过在上个月下降之后，企业的预期在4月改善，因为它们认为局势升级的可能性有限。此外企业对现状的评价也小幅上升。

“乌克兰东部局势依旧动荡危险，当前对欧元区复苏构成了最为严重的风险，”Berenberg Bank的Christian Schulz说。

“但德国企业似乎认为，俄乌之间爆发战争、对俄制裁影响俄对欧洲能源供应的局面是不太可能的。”

据路透本月的一项调查，分析师认为只要僵局不演变成战争，那么德国今年经济增速料会是2013年的五倍。、

他们预计今年德国经济增速可达到1.9%，稍高于政府预估的1.8%，支撑因素是国内相对强劲的需求以及低失业率。去年德国经济增速为0.4%。(完)

(编译 洪曦/王洋; 审校 张明均/田建华)

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