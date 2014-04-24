德国企业未受乌克兰危机影响--Ifo

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 德国企业未受乌克兰危机影响
* Ifo企业景气判断指数意外上扬暗示德国经济“状态良好”
* 企业认为不太可能发生战事，对经济影响有限--分析师
路透柏林4月24日 -关于乌克兰引发俄罗斯与西方间关系紧张的疑虑，德国企业将之暂抛一旁，这协助带动4月Ifo企业景气判断指数意外上升，暗示该国经济今年将继续坚定地走在成长之路上。
德国经济智库Ifo周四公布，4月Ifo企业景气判断指数为111.2，3月指数未修正，为110.7。
参与路透调查的40位分析师预计该指数料降至110.5，上月Ifo景气指数曾因乌克兰疑虑而下滑。
“乌克兰仍是一个值得担心的因素，不过整体人气依然偏正面。德国经济的状态很好。”Ifo经济学家沃拉博说。“3月时的不确定性并没有进一步紮根。”
德国进口的天然气和石油有超过三分之一来自俄罗斯。逾6,000家德国企业在俄罗斯活跃地开展业务。这些企业曾发出警告称，若乌克兰危机升级，将会带来很大损失。
不过在上个月下降之后，企业的预期在4月改善，因为它们认为局势升级的可能性有限。此外企业对现状的评价也小幅上升。
“乌克兰东部局势依旧动荡危险，当前对欧元区复苏构成了最为严重的风险，”Berenberg Bank的Christian Schulz说。
“但德国企业似乎认为，俄乌之间爆发战争、对俄制裁影响俄对欧洲能源供应的局面是不太可能的。”
据路透本月的一项调查，分析师认为只要僵局不演变成战争，那么德国今年经济增速料会是2013年的五倍。、
他们预计今年德国经济增速可达到1.9%，稍高于政府预估的1.8%，支撑因素是国内相对强劲的需求以及低失业率。去年德国经济增速为0.4%。(完)
(编译 洪曦/王洋; 审校 张明均/田建华)
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