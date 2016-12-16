智库IFO总裁称德国第四季成长料强于预期

路透柏林12月16日 - 德国智库Ifo周五表示，德国经济第四季的反弹力度将强于预期，并且这波成长动能料延续到2017年。

“所有迹象都显示第四季增长将超过迄今为止的预估。”IFO总裁Clemens Fuest在声明中说道，“德国将带着这种激励进入新的一年。”

IFO将2017年德国经济成长预估略微上调至1.5%，2018年预估也调高至1.7%，上调幅度均为0.1个百分点。

IFO对今年的经济成长预估仍为1.9%，将为五年来最强经济增长。

“经济增速从2016年到2017年的变化，仅仅是因为工作日天数减少了，”Fuest说。(完)