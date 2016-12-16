智库IFO总裁称德国第四季成长料强于预期

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林12月16日 - 德国智库Ifo周五表示，德国经济第四季的反弹力度将强于预期，并且这波成长动能料延续到2017年。
“所有迹象都显示第四季增长将超过迄今为止的预估。”IFO总裁Clemens Fuest在声明中说道，“德国将带着这种激励进入新的一年。”
IFO将2017年德国经济成长预估略微上调至1.5%，2018年预估也调高至1.7%，上调幅度均为0.1个百分点。
IFO对今年的经济成长预估仍为1.9%，将为五年来最强经济增长。
“经济增速从2016年到2017年的变化，仅仅是因为工作日天数减少了，”Fuest说。(完)
(编译 高琦/郑茵 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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