标题新闻：Ifop Fiducial民调显示法国大选首轮马克龙领先优势扩大，第二轮将以60.5%:39.5%胜出

美国FED：卡什卡利称通胀形势令人担忧，增添对升息的谨慎基调
路透明尼亚波利斯5月23日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，尽管目前美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。
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路透明尼亚波利斯5月23日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，尽管目前美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 5月 -- 正26 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 5月 --
* 美元离开六个月半月低位 * 英镑疲弱，此前曼彻斯特发生爆炸袭击事件 (新增收盘表格) 路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市 场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。 美元指数 升0.43%，报97.405，有望创两周来的最佳单日表现。该指数周一跌至 逾六个月低位。 一些交易员最近押注美元下跌，美元遭抛售后促使他们锁定获利。 “一些货币对有一些获利回吐，”OANDA高级外汇分析师Alfonso Esparza称。 周二，美国财长努钦称，尽管他希望在今年进行税改，但8月前不会开始。 努钦称，特朗普政府认为，其预算案会通过增加资本投资和创造就业来促进经济增长。 交易员还关注美联储上次政策会议的会议记录，以寻找是否会在6月升息的线索。该纪 录将于周三GMT1800发布。 “我们还没有听到美联储官员澄清或警告市场他们押注错了，这是个积极的迹象，6月