俏江南拟最快二季度赴港上市--IFR

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透4月23日电---据汤森路透旗下IFR报导,在A股市场上市之路遇阻之後，俏江南决定转赴香港，最快於第二季度上市，募集资金1亿至2亿美元。德银和瑞银任是次发行的联席主承销商。
该公司目前的计划是5月参加港交所聆讯，但具体时间表尚未确定。
俏江南原计划在内地上市，但由於中国证监会1月底宣布暂不审批其上市申请，该公司改为到香港上市。据闻证监会曾推出餐饮企业上市的内部指引，对审批类似申请提出了更严格的要求。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 黄凯
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路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
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