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中国财经 | 2017年 5月 25日 星期四 18:31 BJT

长城资产管理寻求2018年香港IPO前筹资10亿美元--IFR

路透香港5月25日 - 汤森路透旗下IFR援引熟悉情况的消息人士报导称，中国长城资产管理股份有限公司寻求在2018年香港首次公开发行(IPO)之前筹资约10亿美元。长城资产为中国四大国有资产管理公司。

IFR称，长城资产已邀请银行提案申请，争取安排这项IPO之前的融资活动，预计融资活动年底前完成。

路透尚未能取得长城资产置评。长城资产之前曾表示，计划在这项IPO之前的融资活动中引进5-8家战略投资者，包括国外综合性金融机构、国家主权财富基金及长线PE；国内将选择大型金融机构、国有大型企业集团、民营企业，进行混合所有制建立。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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