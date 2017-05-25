长城资产管理寻求2018年香港IPO前筹资10亿美元--IFR

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月25日 - 汤森路透旗下IFR援引熟悉情况的消息人士报导称，中国长城资产管理股份有限公司寻求在2018年香港首次公开发行(IPO)之前筹资约10亿美元。长城资产为中国四大国有资产管理公司。
IFR称，长城资产已邀请银行提案申请，争取安排这项IPO之前的融资活动，预计融资活动年底前完成。
路透尚未能取得长城资产置评。长城资产之前曾表示，计划在这项IPO之前的融资活动中引进5-8家战略投资者，包括国外综合性金融机构、国家主权财富基金及长线PE；国内将选择大型金融机构、国有大型企业集团、民营企业，进行混合所有制建立。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。