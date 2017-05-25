长城资产管理寻求2018年香港IPO前筹资10亿美元--IFR

人民币连七日收贬再刷月内新低 年中购汇高峰影响持续

路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。