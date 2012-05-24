人保集团或先在香港上市--IFR

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透5月24日电---据汤森路透旗下IFR报导，两位接近交易的消息人士表示，中国最大财险公司--中国人民保险集团可能选择先在香港上市，而非A/H股同步上市.
消息人士称，该公司已向港交所递交上市申请，H股募资金额为20至30亿美元。
“相较于A/H股IPO，先在H股上市将使交易的定价更加灵活。”其中一位消息人士称。
人保集团在最近的几周中加快了上市的步伐。该公司在一年前聘请了投行安排其50至60亿美元香港上海两地同步上市计划。然而，在两地上市交易中，中国发行人被禁止在香港以低於A股的发行价格售股，使得在震荡的市况中更难完成交易。
然而，第三位消息人士称，该公司仍在评估多种选择，并将会根据市场情况来决定是单独进行香港上市还是两地同步上市。
人保集团董事长及总裁吴焰在今年3月期间曾表示,希望今年完成A+H的整体上市目标.
IFR此前曾报导，人保集团欲在第三季完成此案，最早可能会是7月。
中金、瑞信CSGN.VX和汇丰(0005.HK)(HSBA.L)为H股上市保荐人；中金及安信证券为A股交易保荐人。人保集团在上周五(18日)与投资银行会面，计划为交易增加更多的承销商。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 张喜良
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