人保集团或先在香港上市--IFR

路透5月24日电---据汤森路透旗下IFR报导，两位接近交易的消息人士表示，中国最大财险公司--中国人民保险集团可能选择先在香港上市，而非A/H股同步上市.

消息人士称，该公司已向港交所递交上市申请，H股募资金额为20至30亿美元。

“相较于A/H股IPO，先在H股上市将使交易的定价更加灵活。”其中一位消息人士称。

人保集团在最近的几周中加快了上市的步伐。该公司在一年前聘请了投行安排其50至60亿美元香港上海两地同步上市计划。然而，在两地上市交易中，中国发行人被禁止在香港以低於A股的发行价格售股，使得在震荡的市况中更难完成交易。

然而，第三位消息人士称，该公司仍在评估多种选择，并将会根据市场情况来决定是单独进行香港上市还是两地同步上市。

人保集团董事长及总裁吴焰在今年3月期间曾表示,希望今年完成A+H的整体上市目标.

IFR此前曾报导，人保集团欲在第三季完成此案，最早可能会是7月。

中金、瑞信CSGN.VX和汇丰(0005.HK)(HSBA.L)为H股上市保荐人；中金及安信证券为A股交易保荐人。人保集团在上周五(18日)与投资银行会面，计划为交易增加更多的承销商。(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 张喜良

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