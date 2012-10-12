上海银行已选定摩根大通等四家投行作为其策略夥伴-IFR

路透10月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海银行已经选定四家投行作为其策略夥伴。这四家投行将按照当初的上市提案，各自负责上海银行未来发展战略的四个领域之一。

担任策略夥伴的是工银国际、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)。今年5月，上海银行向投行发出邀请，要求他们提交一个为期三年的策略合作提案，涉及电子银行、私人银行、另类投资服务和投资银行四个方面。

上海银行目前并未正式任命投行承销其中港两地上市发行。然而，据悉摩根士丹利已经开始入场工作，而其它三家策略夥伴亦即将加入安排有关上市发行。

上海银行是内地一家中型银行，拟最快於明年第二季度完成中港上市，募集资金20亿美元。汇丰(0005.HK)(HSBA.L)持有8%的上海银行股份。(完)

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--整理 张喜良; 审校 杨淑祯

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