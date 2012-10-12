上海银行已选定摩根大通等四家投行作为其策略夥伴-IFR

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透10月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海银行已经选定四家投行作为其策略夥伴。这四家投行将按照当初的上市提案，各自负责上海银行未来发展战略的四个领域之一。
担任策略夥伴的是工银国际、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)。今年5月，上海银行向投行发出邀请，要求他们提交一个为期三年的策略合作提案，涉及电子银行、私人银行、另类投资服务和投资银行四个方面。
上海银行目前并未正式任命投行承销其中港两地上市发行。然而，据悉摩根士丹利已经开始入场工作，而其它三家策略夥伴亦即将加入安排有关上市发行。
上海银行是内地一家中型银行，拟最快於明年第二季度完成中港上市，募集资金20亿美元。汇丰(0005.HK)(HSBA.L)持有8%的上海银行股份。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)
--整理 张喜良; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。