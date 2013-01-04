万科或将于周五宣布香港上市计划--IFR

路透1月3日 - 据汤森路透旗下IFR报导,深圳A股和B股均已上市的地产商中国万科(000002.SZ)200002.SZ,正在研究将B股股份转到香港市场上市的可能性。中信证券(600030.SS)(6030.HK)负责安排是次交易。

万科A股和B股已于12月26日开始停牌。市场预测，该公司很可能于周五（4日）内地股市复市后宣布香港上市计划。

截至12月25日，以当日B股收市价12.5港元计算，万科已发行13.1亿港币计价B股，市值164亿港元（21亿美元）。

万科B股转H股的计划紧随中国国际海运集装箱的成功步伐。中集集团(000039.SZ)的B转H交易中，超过90%的B股股东选择转股，而该股在香港挂牌上市首日即升14%。

然而，由于万科已经持有另一间香港上市地产公司南联地产79%的股份，使得情况变得复杂，也许会增加该公司B股转H股的难度。(完)

(整理 杨淑祯)

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