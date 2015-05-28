国际财务报告准则新规可令银行贷款减损准备金增加50%--德勤

路透香港5月28日 - 根据商业谘询机构德勤一项调研显示，全球大多数银行预计，国际财务报告准则第9号（IFRS 9）对信贷风险的新规将导致贷款损失准备金提高，幅度可高达50%。

IFRS 9修正金融资产之分类与衡量规定，并引入新的预期损失减损模式。新规将于2018年1月1日起生效。

调查报告指出，由于有关规定要求在“第二阶段”为全期预期损失作出拨备，因此，85%的银行预计，其预期信贷损失准备金金额将超出按照巴塞尔协议规定计算得出的金额。

“资本要求和准备金之间将会出现有趣的相互作用，并在很大程度上取决于银行监管机构对这些规定的解读，从而影响有关规定的实施方法。』德勤中国全国全球金融服务行业领导人白杰庭并称，“银行审计机构和监管机构必须不断努力，力求在新规实施后维持一贯的质量。”

这与德勤的调研结果一致，即五分之二的受访者表示，银行监管机构对新规解读的影响最大，三分之一的受访者则认为审计机构是关键。

最新的IFRS银行业调查针对59家分布在欧洲、中东和非洲、亚太地区以及美洲地区的银行，其中包括30家全球系统重要性金融机构中的17家。

在香港上市的本地银行采用香港会计准则编制财务报告，而中国国内四大银行则采用国际会计准则。

德勤中国审计合伙人施仲辉表示，国内大型银行对IFRS 9持有不同的想法。根据这些银行作出的初步分析显示，目前的贷款准备金充足，足以弥补IFRS 9规定下的预期损失。

他并称，“大型银行更为注重寻找高效的信息技术与信贷风险解决方案模型，至于有关规定对其财务带来的潜在影响则忧虑不大。IFRS 9将于何时及如何被纳入中国通用会计准则（PRC GAAP）尚属未知，为实施新规增添了不明朗因素。”

至于香港的银行目前正在积极评估有关规定对其业务、系统、营运以及财务业绩的影响。

德勤中国全球金融服务行业审计合伙人施玛丽称，“IFRS 9 将为银行带来重大变化，它不但对贷款损失准备金构成影响，同时亦影响到金融工具与对冲会计的分类与计量。”

报告并指出，对银行而言，尤其是考虑到有关准则将于2018年1月1日起生效，也会对IFRS 9项目所需的技术资源问题有所担忧。六成受访者表示，IFRS 9项目缺乏充足的技术资源支援，其中四分之一更质疑市场上并无足够的技术以弥补不足的地方。银行还提到实施预算在不断增加，与德勤去年的调研结果相比，相关成本总额在一年内已翻倍。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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