德国英飞凌将以30亿美元现金收购International Rectifier

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透法兰克福8月20日 - 德国芯片生产商英飞凌(IFXGn.DE)周三宣布，同意以约30亿美元的现金收购美国同业International Rectifier IRF.N。
总部位于慕尼黑的英飞凌称，收购价为每股40美元，较International Rectifier过去三个月的平均股价有48%的溢价，较周二收盘价高出51%。
英飞凌表示，此次交易所需资金来自公司现有的现金和总计15亿欧元(20亿美元)的全额包销信贷融通。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。