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国际财经 | 2016年 2月 26日 星期五 09:13 BJT

国际谷物理事会上调2015/16年全球玉米产量预估

路透伦敦2月25日 - 国际谷物理事会(IGC)周四将2015/16年全球玉米产量预估上调1,000万吨，至9.69亿吨，令粮食库存增加。到该作物年度末，粮食库存料达到近30年最高水准。

IGC表示，2015/16年全球小麦产量料为7.32亿吨，较上个月的预估增加100万吨。

IGC还预计2016/17年全球玉米播种面积较上个作物年度增加1%。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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