国际谷物理事会上调2015/16年全球玉米产量预估

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦2月25日 - 国际谷物理事会(IGC)周四将2015/16年全球玉米产量预估上调1,000万吨，至9.69亿吨，令粮食库存增加。到该作物年度末，粮食库存料达到近30年最高水准。
IGC表示，2015/16年全球小麦产量料为7.32亿吨，较上个月的预估增加100万吨。
IGC还预计2016/17年全球玉米播种面积较上个作物年度增加1%。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。