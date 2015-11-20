IGC下调2015/16全球玉米产量预估 因乾旱或使中国南非减产

路透伦敦11月19日 - 国际谷物理事会(IGC)周四将2015/16年度的全球玉米产量预估下调300万吨，至9.67亿吨，以反映出中国、埃塞俄比亚和南非因乾旱造成的减产。

IGC称，虽然美国玉米产量预估上调，但也不及上述下调的幅度。

IGC将中国产量预估下调700万吨，至2.2亿吨，不过仍高于上作物季的2.156亿吨。

中国东北部分玉米种植区遭遇乾旱，影响了今年的产量。

埃塞俄比亚的玉米产量预估由此前的650万吨下调至580万吨，南非的产量预估由1,250万吨下调至1,150万吨。

IGC将美国的产量预估由前次的3.423亿吨上调至3.468亿吨。

2015/16年的全球小麦产量预估为7.26亿吨，与上月的预估不变。(完)