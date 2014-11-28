国际谷物理事会提高2014/15年度全球玉米产量预估至9.82亿吨

路透伦敦11月27日 - 国际谷物理事会(IGC)周四提高了对2014/15年全球玉米产量的预估，主要是反映了对中国产量预估的上修。

全球玉米总产量预估为9.82亿吨，高于之前9.8亿吨的预估，略低于前一作物季创纪录的9.84亿吨。

IGC在月度报告中还将2014/15年度全球小麦产量预估下调100万吨，至7.17亿吨，但这仍是创纪录水准，并预计2015/16年度耕种面积较上年增长1%。(完)

(编译 王颖；审校 孙茉莉)

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