IGC下调2014/15年度小麦和玉米产量预估

路透伦敦4月25日 - 国际谷物理事会(IGC)周五称，已下修2014/15年度全球玉米和小麦产量预估。

预期全球玉米产量将在9.5亿吨，较上月的估值减少1,100万吨，亦低于上一年度的9.65亿吨产量。

预期全球小麦产量将在6.97亿吨，较3月的估值减少300万吨，上一年度产量为7.09亿吨。

IGC在月报中称：“虽然农作物生长条件不甚理想令人担忧，尤其是美国冬小麦产区...但整体可用性以及2014/15年度小麦产量前景则仍大致良好。”

IGC表示，全球农作物产出前景良好，抵消了黑海地区因天气和政治不确定性的影响。

尤其全球小麦消费量将在7.01亿吨，较前次估值增加100万吨，上年为6.91亿吨。

预期玉米消费量将在9.45亿吨，较前次预估持平，并高于上年的9.35亿吨。

IGC称，预期全球玉米交易量仍维持在高点1.12亿吨，略低于上年的1.13亿吨。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)

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