IGC下调2014/15年度小麦和玉米产量预估

巴克莱称3月全球大宗商品资产管理规模降至2,770亿美元
路透4月19日 - 巴克莱在一份报告中表示，3月全球大宗商品总体资产管理规模(Asset Under Management，AUM)从前月的2,820亿美元降至2,770亿美元。
路透伦敦4月25日 - 国际谷物理事会(IGC)周五称，已下修2014/15年度全球玉米和小麦产量预估。
预期全球玉米产量将在9.5亿吨，较上月的估值减少1,100万吨，亦低于上一年度的9.65亿吨产量。
预期全球小麦产量将在6.97亿吨，较3月的估值减少300万吨，上一年度产量为7.09亿吨。
IGC在月报中称：“虽然农作物生长条件不甚理想令人担忧，尤其是美国冬小麦产区...但整体可用性以及2014/15年度小麦产量前景则仍大致良好。”
IGC表示，全球农作物产出前景良好，抵消了黑海地区因天气和政治不确定性的影响。
尤其全球小麦消费量将在7.01亿吨，较前次估值增加100万吨，上年为6.91亿吨。
预期玉米消费量将在9.45亿吨，较前次预估持平，并高于上年的9.35亿吨。
IGC称，预期全球玉米交易量仍维持在高点1.12亿吨，略低于上年的1.13亿吨。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)
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