国际谷物理事会上调2016/17年玉米和小麦产量预估

路透伦敦8月25日 - 国际谷物理事会(IGC)周四上调2016/17年全球玉米和小麦产量预估，预计产量将升至纪录高位。

IGC在月报中称，“本月作出最大调整的是玉米，几乎完全是因为美国作物前景持续改善。”

2016/17年全球玉米产量料创下纪录高位10.30亿吨，此前预计为10.17亿吨，上季则为9.69亿吨。

全球最大玉米生产国--美国玉米产量料为3.79亿吨，高于此前预估的3.65亿吨。

IGC预计2016/17年全球小麦产量为7.43亿吨，高于此前预计的7.35亿吨。

“尽管小麦产量可能将创新高，但上月市场越加担心能否获得制粉级小麦，”IGC称。

“充足的降雨提高了许多地区的小麦平均单产，但质量也有所降低。”

预计全球小麦产量上升部分是因为对俄罗斯、印度及美国产量预估的上修。欧盟产量前景下滑则在一定程度上抵消了这些预估上修的影响。

IGC预计2016/17年俄罗斯将成为全球最大的小麦出口国，欧盟则因产量减少而降为第二。

该组织还将2016/17年全球大豆产量预估上调400万吨，至3.25亿吨，远高于前季的3.16亿吨。

报告称，上调预估是因为美国作物生长条件良好。

2016/17年全球稻米产量料为4.84亿吨，略低于上月预估的4.87亿吨，但高于前季的4.73亿吨。(完)