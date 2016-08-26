国际谷物理事会上调2016/17年玉米和小麦产量预估

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦8月25日 - 国际谷物理事会(IGC)周四上调2016/17年全球玉米和小麦产量预估，预计产量将升至纪录高位。
IGC在月报中称，“本月作出最大调整的是玉米，几乎完全是因为美国作物前景持续改善。”
2016/17年全球玉米产量料创下纪录高位10.30亿吨，此前预计为10.17亿吨，上季则为9.69亿吨。
全球最大玉米生产国--美国玉米产量料为3.79亿吨，高于此前预估的3.65亿吨。
IGC预计2016/17年全球小麦产量为7.43亿吨，高于此前预计的7.35亿吨。
“尽管小麦产量可能将创新高，但上月市场越加担心能否获得制粉级小麦，”IGC称。
“充足的降雨提高了许多地区的小麦平均单产，但质量也有所降低。”
预计全球小麦产量上升部分是因为对俄罗斯、印度及美国产量预估的上修。欧盟产量前景下滑则在一定程度上抵消了这些预估上修的影响。
IGC预计2016/17年俄罗斯将成为全球最大的小麦出口国，欧盟则因产量减少而降为第二。
该组织还将2016/17年全球大豆产量预估上调400万吨，至3.25亿吨，远高于前季的3.16亿吨。
报告称，上调预估是因为美国作物生长条件良好。
2016/17年全球稻米产量料为4.84亿吨，略低于上月预估的4.87亿吨，但高于前季的4.73亿吨。(完)
(编译 于春红; 审校 许娜)
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