国际谷物理事会下调全球玉米和小麦产量预估

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透伦敦8月23日电---国际谷物理事会(IGC)周四下调2012/13年度全球玉米和小麦产量预估,反映出美国和俄罗斯的作物产量受旱情影响而下滑.
IGC在月度报告中将2012/13年度全球玉米产量预估下修2,600万吨至8.38亿吨,大致反映了对美国产量预估下调2,500万吨至2.75亿吨的情况.
2012/13年度全球小麦产量料为6.62亿吨,较之前的预估下修了300万吨,因为俄罗斯作物产量预估被下调了400万吨至4,100万吨,目前这一预估水平低於2010年该国上次遭遇严重旱情时的产量水平.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
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