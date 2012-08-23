国际谷物理事会下调全球玉米和小麦产量预估

路透伦敦8月23日电---国际谷物理事会(IGC)周四下调2012/13年度全球玉米和小麦产量预估,反映出美国和俄罗斯的作物产量受旱情影响而下滑.

IGC在月度报告中将2012/13年度全球玉米产量预估下修2,600万吨至8.38亿吨,大致反映了对美国产量预估下调2,500万吨至2.75亿吨的情况.

2012/13年度全球小麦产量料为6.62亿吨,较之前的预估下修了300万吨,因为俄罗斯作物产量预估被下调了400万吨至4,100万吨,目前这一预估水平低於2010年该国上次遭遇严重旱情时的产量水平.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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