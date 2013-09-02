国际谷物理事会上调2013/14年全球小麦和玉米产量预估

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透伦敦8月30日 - 国际谷物理事会(International Grains Council/IGC)周五将2013/14年全球小麦产量预估上调400万吨，至6.91亿吨，反映出加拿大、欧盟、哈萨克斯坦和乌克兰小麦产量预估上修。
目前全球小麦产量预估比上个作物季的6.54亿吨高出约6%。
年度全球小麦结转库存料温和增加200万吨，至1.76亿吨，因中国进口需求跳升料将吸收一部分增加的产出。
“虽然全球产量预估为接近纪录水准的6.91亿吨，但出口需求稳健，部分是因为中国作物质量出现问题，这提供一些支撑，”IGC在月度报告中表示。
收割期间的降雨，让中国最大小麦产区--河南的小麦作物受损。
IGC将中国的进口需求预估较前次预估上调20万吨，至720万吨，较2012/13年度的进口量340万吨增加逾一倍。
IGC还将2013/14年全球小麦交易量预估上调200万吨，至1.41亿吨，略高于上年的1.40亿吨。
IGC将2013/14年全球玉米产量预估上调300万吨，至9.45亿吨。这将是创纪录的数字，较2012/13年产量增加10%，受美国产量回升提振。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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