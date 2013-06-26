夏普或将其IGZO LCD技术售予中国电子信息产业公司--消息

路透东京6月26日 - 两名知悉计划的消息人士表示，日本夏普(6753.T)正在考虑把其节能型的IGZO液晶显示器(LCD)技术授权给中国电子信息产业集团公司(CEC)，以作为两家公司在中国共同生产面板计划的一部分。

这两名要求匿名的消息人士称，夏普现正推动合作来扩张低成本LCD面板的生产。夏普在去年10月接受银行救助从而免于破产，。

他们补充称，夏普将从其高级IGZO技术中获得数亿美元的费用，并会投资于CEC位于南京的一座工厂。夏普有权利购买一部分该工厂的产品。

该工厂仍需获得中国监管当局的批准，或最早于2015年投产。

日经新闻首先报道了此次夏普同CEC的潜在交易。该报纸并称，CEC计划在该工厂中投资3,000亿日圆(30亿美元)，而夏普将持有运营该工厂的一个合资公司的不到10%股权。(完)

(编译 侯向明; 审校 孙茉莉)

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