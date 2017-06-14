上海中期：中国期指多空均减仓离场，市场对IH指数存在分歧

近期三组期指表现亮眼，其中IF和IH主力合约创出阶段性新高，IC主力合约脱离底部震荡区域，市场分化依旧显着。由于本周面临交割，市场呈现移仓换月行情，截至周二收盘，IF加权指数上涨0.21%，IC加权指数上涨0.97%，而IH加权指数下跌0.07%，对应的现货指数沪深300和中证500指数分别上涨0.22%、1.31%上证50指数下跌0.24%，可以看出现货指数波动幅度大于期货指数，从三组期指的7月合约贴水幅度来看，IF、IH和IC贴水幅度分别为0.95%、1.33%和1.12%，整体较前期有所收窄，且市场流动性有显着提高。