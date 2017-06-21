上海中期：中国期指持仓减少，IH期指多空分歧加大

近期三组期指虽持续分化，但整体表现出反弹态势，主要受益于央行对市场流动性的呵护以及市场对A股纳入MSCI指数的乐观预期。从周二收盘来看，IF加权指数下跌0.07%，IH加权指数下跌0.21%，而IC加权指数上涨0.54%，对应的现货指数沪深300和上证50指数分别下跌0.20%和0.39%，中证500指数上涨0.16%，现货指数的涨跌幅度均大于期货指数，从三组期指的7月合约贴水幅度来看，IF、IH和IC贴水幅度分别为0.72%、0.81%和0.62%，整体较前期有所收窄，但市场流动性有所降低。