新兴市场2017年可能连续第四年出现资本净流出--IIF

路透伦敦11月3日 - 周四的报告显示，新兴市场2017年将连续第四年出现资本净流出，净流出持续时间将创最长纪录。但预估的2,060亿美元净流出规模，将远低于今年预估的流出3,730亿美元。

国际金融协会(IIF)是跟踪发展中经济体资金流入和流出情况的最权威机构之一。该机构预计，2017年将有7,690亿美元的民间非居民资金流入新兴市场，高于今年的6,400亿美元。这反映出流入银行、股市和债市的资金增加。

但IIF称，这些资金流入将被发展中国家特别是中国的居民资金流出所抵消；在2,060亿美元净流出资金中，中国占到很大部分。

去年的资金净流出规模高达7,390亿美元。

总体而言，今年新兴市场表现超过发达市场。IIF称，资本流入的转向是受发达经济体央行宽松货币政策以及全球超低的债券收益率的支撑。

“新兴市场今年初再度见到资本流入，未来几季应可持续逐步好转，”IIF报告称。

明年流入新兴股市及债市的证券投资资金预计将上升至2,080亿美元，今年及去年分别为1,570亿和1,000亿美元。

民间资本流入增长最多的地方料将出现在亚洲。在中国和印度带动之下，应可增加700亿美元至3,480亿美元。

但IIF警告称“2017年货币政策或将变得没那么宽松，特别是美联储升息，将会带来更大挑战。”

美联储本周暗示可能在12月加息。IIF表示，其他挑战还包括西方反全球化主义在内的政治风险，以及市场可能对人民币失去信心。

“虽然成熟经济体回报率可能继续维持在低位或为负值，在2017年仍会是主流，但产生的影响会小于2016年，”IIF说。

“我们可能已经到达(甚至过了)轻松赚钱的顶峰。”

外商直接投资(FDI)金额继续下滑。2016年FDI料将降至危机后低位4,290亿美元，2017年也鲜有改善，预计为4,410亿美元。这主要归因于流入中国的FDI减少。

IIF发现，2017年新兴市场的对外直接投资金额料将维持在历史高位3,660亿美元附近，反映发展中国家的企业在全球影响力与日俱增。中国在新兴市场对外直接投资中几乎占到三分之二。

IIF首席经济学家Charles Collyns在简报电话会上对记者称，中国将是决定新兴市场资本流动何时回归正值的关键因素。

这是因为中国企业和个人在海外对房地产等领域进行大规模投资，导致资本外流完全来自中国。

IIF执行董事Hung Tran称，人民币汇率动向将是另一关键指标。如果人民币兑美元继续走软，预计净资本外流的情况将持续下去。(完)