2017年新兴市场将再现资本净流出 中国首当其冲--IIF

路透纽约2月9日 - 国际金融协会(IIF)周四发布报告称，2017年新兴市场将连续第四年出现资本净流出，受中国大规模资本外流影响。

IIF估计，其25个新兴经济体成员国今年的资本净流出规模总计为4,900亿美元。包括错误和遗漏在内的中国居民资本外流规模料将在1万亿(兆)美元，资本净流出规模5,600亿美元。

不包括中国在内的新兴市场将实现700亿美元资本净流入，几乎是2016年水平的两倍。

“虽然我们预计2017年资本流动略有加速，但政治风险以及全球环境可能恶化，都令我们保持谨慎，”IIF执行董事总经理Hung Tran表示。

对新兴市场总体资本净流出的预期，主要基于对外商直接投资(FDI)和证券投资预估的下降。

IIF表示，流向新兴市场的外商直接投资料降至金融危机以来最低。

“过去一年一个令人不安的发展是，流向新兴市场的外商直接投资下降，”IIF首席全球宏观经济分析师Ulrik Bie表示。

IIF在本月稍早公布的报告中称，去年中国资本流出达到创纪录的7,250亿美元，如果美国企业面临汇回获利的政治压力，流出规模可能加剧。

根据IIF的预估，(新兴市场)今年非居民资本流入料总计6,800亿美元，比特朗普胜选之前的预估减少了900亿美元。但这略高于6,760亿美元的2016年新兴市场非居民资本流入。2015年资本流入规模为12年低位。

IIF称，最大的风险在于发达国家实施贸易保护主义的程度以及欧洲几个国家的选举结果。

“全球经济前景仍非常不确定...”IIF的报告指出。(完)