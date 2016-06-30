没有迹象显示英国脱欧立即影响到新兴市场资本流动--IIF

路透伦敦6月30日 - 国际金融协会(IIF)周四公布，初步迹象显示，上周英国公投决定退出欧盟，此事对新兴市场投资流动并未产生立即影响。

IIF称，新兴市场投资组合每日资本流动数据表明，“脱欧公投第二天的星期五”资本外流规模仅为2.1亿美元，而后已有部分被回补。

这样的抛售相比于2015年8月24日的27亿美元，相对温和得多。当时市场担心中国经济以及人民币贬值会引发全球金融市场不安。

另外针对整个6月的数据显示，外国投资者在当月向新兴市场资产净投入167亿美元，较5月份接近于零有较大改善，但仍不及2010-2014年的月均220亿美元。

其并称，投资主要集中于6月初、当月23日英国公投之前，而且在股债市之间的分配相当均匀，分别为流入93亿和74亿美元。

6月份新兴市场的发债规模也接近纪录水准。

区域方面，新兴亚洲流入规模137亿美元，非洲和中东地区流入36亿美元。

“初步迹象表明，英国公投退欧对流向新兴市场的投资组合短期影响有限，”IIF称。(完)