没有迹象显示英国脱欧立即影响到新兴市场资本流动--IIF

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月30日 - 国际金融协会(IIF)周四公布，初步迹象显示，上周英国公投决定退出欧盟，此事对新兴市场投资流动并未产生立即影响。
IIF称，新兴市场投资组合每日资本流动数据表明，“脱欧公投第二天的星期五”资本外流规模仅为2.1亿美元，而后已有部分被回补。
这样的抛售相比于2015年8月24日的27亿美元，相对温和得多。当时市场担心中国经济以及人民币贬值会引发全球金融市场不安。
另外针对整个6月的数据显示，外国投资者在当月向新兴市场资产净投入167亿美元，较5月份接近于零有较大改善，但仍不及2010-2014年的月均220亿美元。
其并称，投资主要集中于6月初、当月23日英国公投之前，而且在股债市之间的分配相当均匀，分别为流入93亿和74亿美元。
6月份新兴市场的发债规模也接近纪录水准。
区域方面，新兴亚洲流入规模137亿美元，非洲和中东地区流入36亿美元。
“初步迹象表明，英国公投退欧对流向新兴市场的投资组合短期影响有限，”IIF称。(完)
(编译 郑茵/刘秀红；审校 孙茉莉/王洋)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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