今年新兴市场资本净流出规模料达5,010亿美元--IIF

路透伦敦4月8日 - 国际金融协会(IIF)周五公布，尽管3月风险偏好上升，但2016年新兴市场股票和债券料将再次净流出，规模将达5,010亿美元。

这低于2015年净流出的7,550亿美元，因非居民资本流入有所回升。今年非居民资本流入料升至5,600亿美元，高于2015年的2,400亿美元。

但IIF称，资本从居民手里大量流出，或将使整体仍呈流出状态。

IIF指出，由于新兴市场货币估值具有吸引力且配置低于水准，因此3月资产价格和资本流入规模有所回升。

MSCI明晟新兴市场股票指数.MSCIEF3月涨13%，创下2009年5月以来最佳月度表现，估计有368亿美元资金流入新兴市场股票和债券。这帮助这一资产类别以强劲涨势结束第一季。

IIF警告称，不过新兴市场的复苏可能较为温和，受诸多不利因素持续影响，其中包括商品价格下滑，及由制造业转型服务业的长期趋势。

“尽管尾部风险减少，但我们并没有见到新兴市场经济体整体基本面出现改善，而需要有这样的改善，方能为新兴市场更加畅旺的流动提供支撑，”IIF表示。

此外，IIF也表示，经过第一季的涨势后，目前的估值已经没那么吸引人，低配的部位也没那么极端。

IIF表示，净流出主要仍将来自中国，有些人预估2016年净流出约为5,300亿美元，低于去年的6,750亿美元，

IIF高管Hung Tran表示，这应能减少储备的流失，有助于压抑对于人民币无序贬值的担忧。(完)