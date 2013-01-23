国际金融协会称今明两年资金将继续流向新兴国家

路透伦敦/苏黎世1月22日 - 国际金融协会(IIF)周二表示,民间投资者今年将向新兴市场国家投入更多资金,因为这些国家经济成长强劲,而且发达国家利率仍然偏低.

IIF称,若欧元区债务危机继续缓和,新兴东欧料尤其受益.去年该地区资金流入减缓.

过去大量资金流入新兴市场引发问题,令依赖出口的发展中国家货币升值,并引发对货币战的疑虑.

诸多决策层表态,警告爆发货币战的威胁,其中包括英国和德国央行总裁.

IIF总裁查尔斯达拉拉周二亦发出共鸣,称主要国家间经济政策不协同是一大隐忧.

"我们政策协调在非常稳定的减少,至少过去四年是这样,我认为这给全球经济带来实质风险,"他在苏黎世召开的记者会上表示.

"市场也确实做出强烈反应,波动性表明全球决策者没有协调配合,可能加剧风险调整进程."

IIF在其报告中指出,主要国家利率可能维持在历史低位,但这种趋势可能很快逆转.

达拉拉还警告称,决策者在解决塞浦路斯困境方面不要自满.塞浦路斯是欧元区最小的经济体之一,该国在去年6月向欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)求援.

IIF在报告中预计,2013年流向新兴国家的民间资本将增至1.118万亿美元,比2012年预计的1.1080万亿美元的规模增加3.5%.

IIF称,2014年流向新兴国家的民间资本将进一步增加至1.15万亿美元,IIF指出,这种资本流动趋势自2012年中以来强劲复苏.(完)

(编译 李爽; 审校 田建华)

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