新兴市场家庭负债激增或促使监管机构采取行动--IIF

路透伦敦11月10日 - 国际金融协会(IIF)报告称，据估计新兴市场的家庭负债激增6.2万亿美元，这应会促使监管机构采取相关行动，因为问题贷款增加以及经济增速放缓已经开始亮起红灯。

IIF预计，全球家庭负债规模现已超过44万亿美元；自2007年(全球金融危机爆发前)以来全球家庭负债累计增加7.7万亿美元，其中新兴市场家庭负债增加6.2万亿美元。

根据最新数据，这相当于新兴市场人均负债增长逾120%，达到约3,000美元水平。

IIF报告称，在新兴经济体增长放缓以及公司债猛增的背景下，新兴市场家庭负债增多使得诸多新兴市场银行的问题贷款水平上升，这一点在亚洲最为突出。

“增长缓慢和通缩风险已成为全球经济通病，新兴市场较高的负债水平有可能会成为一种负担，”报告称。

“有鉴于此，(当局和监管机构)需要密切关注这些情况。”

泰国、马来西亚及中国为家庭债务与GDP之比增幅最大的三个国家。

中国家庭债务与所得之比在近年来急剧上升，由2007年的35%升至近60%。

实际上，中国近九成民众都拥有房屋，为全球比例最高的国家之一；外界担忧房价大跌可能令该国受到重创。

马来西亚的债务比重要更高得多，超过145%。自2007年以来，马国房价大涨约75%，泰国自2008年初以来则上涨28%。

“马来西亚的家庭部门似乎很容易受到潜在完美风暴的冲击，”IIF所指的是，“经济成长疲弱、升息以扞卫贬值的马币、以及房价可能进行修正。”

IIF为一银行业组织，由大约70个国家的近500家银行、资产管理业者和财富基金所组成。(完)