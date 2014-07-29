7月对新兴市场的投资触及两年高点440亿美元--IIF

路透华盛顿7月28日 - 国际金融协会(IIF)周一公布，7月流向新兴市场的投资触及两年高点440亿美元。

该协会在月度报告中称，这高于6月流入的370亿美元。

IIF报告称，股票投资流入为160亿美元，高于6月的70亿美元，流入债券市场的资金为280亿美元，略低于6月的290亿美元。

债市投资资金因新兴市场借贷机构首次发债数量而获得支撑，7月发债筹资额为110亿美元。

IIF首席分析师Charles Collyns称，今年迄今已有1,950亿美元流入新兴市场，比2013年全年低140亿美元。

“新兴市场在去年缩减量化宽松后已强劲反弹，今年料将创下流入资金的纪录高位，因人们的风险偏好高涨而且丝毫不担心全球升息前景，”Collyns称，“投资者似乎有信心，甚至是过于信心地认为，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将逐步退出量化宽松政策，”他称。

美联储今年秋季料将结束购债举措，分析师预计将在明年第二季开始升息。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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