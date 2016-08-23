新兴市场资产在资产组合中占比达到一年来最高--IIF

路透纽约8月22日 - 最近一项调查发现，新兴市场资产7月末以来净流入资金132亿美元，在全球共同基金和上市交易基金(ETF)中占比达到逾一年以来最高，超过发达市场资产资金净流入速度。

国际金融协会(IIF)报告显示，截至8月17日全球共同基金和ETF投资者组合中，新兴市场资产份额达到11.7%，为2015年8月以来最高。

过去三周新兴市场债券投资组合平均流入8.7亿美元。这相比今年上半年急剧上涨，上半年仅为平均每周流入8,500万美元。

“新兴市场债券收益率现在比成熟市场更有吸引力，”IIF全球资本市场副主管Emre Tiftik称。“鉴于养老基金和保险公司等机构投资者在低利率环境下追逐收益，他们对新兴市场债券的兴趣很惊人。”

新兴股市的转变甚至更加明显。过去三周里，平均每周录得9.30亿美元流入，而2016年上半年的平均每周资金流出2.50亿美元。

这些数字部分反映出许多新兴市场基本面的转变。IIF预测新兴市场的GDP增长将在近期超越发达市场。此外，新兴市场还受益于中国经济数据的企稳、大宗商品价格的反弹以及美联储升息步伐放慢的预期。

IIF认为，这些数字还显示出，投资者在低利率环境下渴求收益。目前有逾10万亿(兆)美元主权债利率为负。

“随着成熟市场中负利率债券的数量越来越多，新兴债券市场对美国、特别是欧元区的投资者而言变得更有吸引力了，”Tiftik说。

新兴市场债券基金录得资金净流入60亿美元，新兴市场股票基金的资金净流入也达72亿美元。

虽然新兴市场的资产购买在今年下半年大幅增加，但IIF警告称，资金流入水平仍低于2010-2013年时的水平。根据IIF数据，当时新兴市场股市和债市在资产组合中的比重超过20%。(完)