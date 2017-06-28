新兴市场大肆举债 令全球债务创下217万亿美元的纪录--IIF

路透伦敦6月28日 - 国际金融协会(IIF)表示，受发展中国家大肆举债3万亿美元的推动，全球债务水平已经劲升到217万亿美元的纪录高位。IIF由此发出警告，称新兴经济体面临短期债务偿付风险。

IIF周二晚间发布的报告称，截至2017年第一季，全球债务规模已经相当于全球生产总值(GDP)的327%，这种增长主要是受新兴市场借债的推动。

一方面，发达经济体继续在去杠杆，过去的一年将公共债务和民间债务总体削减了逾2万亿美元；另一方面，新兴经济体的总债务却攀升了3万亿美元，达到56万亿美元。

这占到它们GDP总规模的218%，较2016年第一季高出5个百分点。

IIF称，中国在这一增幅中占到2万亿美元，其债务目前已接近33万亿美元，家庭债及企业债居多。

“债务上升有可能会给长期增长设置阻力，最终给金融稳定性带来风险，”报告称。

“某些情况下，这种急剧的债务积累已经开始成为主权信用状况的拖累，包括在中国和加拿大等国。”

如果从美国联邦储备委员会(美联储/FED)到欧洲央行等一众央行开始部分回撤此前注入全球市场的刺激计划，高债务水平可能很快就会受到更大关注。美国的利率水平目前已经在上升，可能会提振美元并加大全球借款成本。

全球融资成本上升，受创最深的可能是以美元举债且未来几年需要偿还或延期的借款人。

IIF报告指出，新兴市场在2018年年底到期的新兴债券及贷款超过1.9万亿(兆)美元，其中15%为美元计价。报告称，面临偿还金额最高的有中国、俄罗斯、韩国及土耳其。

报告指出，过去一年新兴市场的硬货币计价债务增加超过2,000亿美元，为2014年以来最快增速，其中70%为美元计价。

“债务延期风险很高，”IIF称。(完)