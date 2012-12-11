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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 11日 星期二 14:42 BJT

IIF称国际制裁将伊朗拖入衰退

国际金融协会(IIF)周一称，国际社会针对伊朗核计划实施的制裁使伊朗陷入经济衰退。IIF关於中东和北非的报告指出，伊朗原油出口大幅下降，伊朗里亚尔大幅贬值，通胀率则急剧上升。报告预计伊朗2012年经济萎缩3.5%，并估计2012/13财年伊朗来自原油的政府收入可能减少至少40%。路透

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