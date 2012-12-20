丰田凯美瑞在美国IIHS新撞击测试评价偏低

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透底特律12月20日 - 美国高速公路安全保险协会(IIHS)周四的碰撞测试评级中,日本丰田汽车(7203.T)旗下畅销车型Camry(凯美瑞)2013年式得到"差等"(poor)评级,而本田汽车(7267.T)新改款Accord(雅阁)则获得高分.
凯美瑞和雅阁皆属于IIHS的2013年式中型车测试组别.过去15年里,凯美瑞曾有14年都是美国销量最高的轿车.
今年IIHS采取了更加严格的正面碰撞测试.这项测试是为了"模拟车辆前角与另一辆汽车或树与电线杆等物体相撞时的情况".
IIHS表示,只有2013年式雅阁和铃木Kizashi(凯泽西)(7269.T)在新测试中获得"优良(good)"评级.丰田旗下两款车型--2013年式凯美瑞和Prius v(普锐斯V)均得到最低的"差等"评级.(完)
(编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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