丰田凯美瑞在美国IIHS新撞击测试评价偏低

路透底特律12月20日 - 美国高速公路安全保险协会(IIHS)周四的碰撞测试评级中,日本丰田汽车(7203.T)旗下畅销车型Camry(凯美瑞)2013年式得到"差等"(poor)评级,而本田汽车(7267.T)新改款Accord(雅阁)则获得高分.

凯美瑞和雅阁皆属于IIHS的2013年式中型车测试组别.过去15年里,凯美瑞曾有14年都是美国销量最高的轿车.

今年IIHS采取了更加严格的正面碰撞测试.这项测试是为了"模拟车辆前角与另一辆汽车或树与电线杆等物体相撞时的情况".

IIHS表示,只有2013年式雅阁和铃木Kizashi(凯泽西)(7269.T)在新测试中获得"优良(good)"评级.丰田旗下两款车型--2013年式凯美瑞和Prius v(普锐斯V)均得到最低的"差等"评级.(完)

(编译 洪曦; 审校 蔡美珍)

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