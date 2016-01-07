江苏三友称提高爱康国宾私有化收购报价 并引入新盟友

路透上海1月7日 - 中国大型体检公司美年大健康在去年8月借壳江苏三友(002044.SZ)后，紧锣密鼓并购其竞争对手爱康国宾(KANG.O)。江苏三友周三晚间公告称，公司参与的买方团近日提高了爱康国宾的私有化收购报价，买方团还引入海通证券(600837.SS)等三家投资机构作为其新盟友。

爱康国宾首席执行官（CEO）张黎刚组成的财团去年8月发出对爱康的私有化交易计划，随后美年大健康报出高价参与争夺。爱康国宾周二公告称，张黎刚已与阿里巴巴投资、中国人寿投资控股、安大略省教师退休金计划委员会等多家机构签约，成为其私有化联合体一员。

江苏三友最新公告称，美年大健康联盟对爱康国宾提出的最新要约收购价为每份美国存托股份25美元或每份普通股50美元，这较其去年12月15日提出的报价高出3美元/每份普通股，亦较张黎刚牵头的联合体报价溢价约四成。

美年大健康方面还提出一个新的交易架构，如果张黎刚方面愿意出售其持有股份，并使美年大健康联盟持有爱康国宾超过三分之二的股份，爱康国宾将与该联盟另设的一家收购主体合并；若不愿意出售其持股，联盟将提议召开股东会，由爱康国宾股东决定是否合并，之后会以现金要约收购无关联股东的持股，将来准备将爱康作为一家私营公司运营。

另外，美年大健康联盟还加入上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）、上海赛领资本管理有限公司和海通新创投资管理有限公司三位新成员。上海赛领是具上海国资背景的大型并购基金，而海通新创是海通证券(6837.HK)旗下股权投资企业。

江苏三友董事会上月提议，公司拟更名为美年大健康产业控股股份有限公司。

因参与爱康国宾的私有化收购，江苏三友自去年8月底起持续停牌，停牌前股票收在30.87元人民币。（完）