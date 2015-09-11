专访：宜家CEO称对中国市场持正面看法

路透斯德哥尔摩9月10日（记者 Anna Ringstrom） - 宜家执行长Peter Agnefjal称，尽管中国经济放缓，但公司认为其产品在中国市场的需求不会下滑，并且坚持对中国市场的投资计划。

中国经济放缓已促使一些国际零售企业重新考虑他们的在华战略。英国玛莎百货本周称，其在中国市场的扩张步伐可能比期望的慢。

Agnefjall称，公司没有重新评估中国市场的业务成长计划。宜家集团拥有多数在世界各地的宜家门店，宜家凭借低价的自组式家具产品而闻名。

Agnefjall在接受路透采访时称，公司在截至8月31日的财年在中国开了三家门店，计划今年再开三家门店，在接下来的三年预计会以至少相同的步伐扩张业务。

“我们在中国的业务仍非常、非常小，”他说道。

“我们看到许多中国的民众喜欢宜家的产品，我们正在通过增开门店让他们更便于接触到（宜家的产品）。（中国的）中产阶层会不断增多，我对此确信不疑。因此，我们对中国市场持正面看法。”

宜家1998年进入中国，近年来加快了扩张步伐，并将中国列为其优先增长市场。

Agnefjall称，去年宜家18家中国门店的业务“以强劲的双数位增长”，增幅超过15%，在可比门店中增速也非常强劲。

**线上计划**

宜家在中国开在线店铺并未被立即提上日程，一旦正在进行中的新电商平台准备就绪，该集团就会开在线店铺。

“这完全取决于我们在这方面取的成功程度，”Agnefjall称。

Agnefjall称，2014/15年度宜家网站的访客从之前一年的15亿增至19亿，尽管在线销售额首次突破10亿欧元，但在线销售额仍只占集团营业额的小部分。

过去几年，零售企业纷纷竞相向电商业务发力，以赶上快速转变的消费模式，但宜家在这方面的步伐相对缓慢。

Agnefjall称，宜家的长远目标无疑是成为全面的多渠道零售商，但首先要完成必要的IT-解决方案研发，制定管理大规模线上家具交易物流的方案。

“你必须要有合理的服务水平。我重视有质量的做这件事而非速度，这是我们正在推进的方式，”Agnefjall说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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