宜家召回在华销售马尔姆等抽屉柜 共计166万件--质检总局

路透北京7月12日 - 中国国家质检总局周二表示，宜家（中国）投资有限公司向其提交了召回计划，决定从2016年7月12日起在中国市场上召回1999-2016年期间销售的马尔姆等系列抽屉柜，中国大陆地区受影响的产品（包括进口产品）数量共计1,660,845件。

质检总局网站发布通知称，本次召回范围内的抽屉柜如果没有被恰当地固定到墙上时，可能会发生因柜子倾倒从而导致儿童死亡或受伤的危险。

对于本次召回范围内的产品，宜家（中国）投资有限公司已于近日在其官方网站发布了相关信息，建议所有购买过宜家上述抽屉柜的用户查看家中的抽屉柜是否已连接在墙上，如果上墙连接件有丢失或有疑问的，请选择附近的宜家商场免费获取；也可以拨打宜家中国顾客服务热线或点击宜家中国官方网站填写在线表格下订单。

宜家始终免费提供上墙连接件，并为有上墙困难的用户提供免费上门安装的支持；或者将家具退回宜家商场，获全额退款。

质检总局提醒消费者检查家中的抽屉柜类产品，对可能发生上述危险的产品，确认已经按照产品安装说明或咨询经营者后将其固定在墙上。

因部分床头柜及橱柜产品压倒并致死六名儿童，宜家日前已经宣布在美国和加拿大市场召回近3,600万件相关产品。（完）