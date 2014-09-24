宜家的下一次设计革命：改变自己

路透瑞典阿姆霍特9月23日(记者 Mia Shanley) - 宜家已经改变了全世界的厨房、卫生间和起居室。而现在，宜家决定对自己的风格进行重新设计。

宜家已经成功地将斯堪的纳维亚半岛的设计风引入了从中国北京到美国波士顿等地成千上万的家庭中。为保持在该行业的领先地位，宜家需要玩儿出新花样。如今的家居行业正在被日新月异的互联网和旅行模式所迅速改变着。

宜家设计部负责人Marcus Engman表示：“我认为，我们必须重新思考定位未来的斯堪的纳维亚风格，这也是我们正在做的事。”

宜家的销量激增部分原因在于，宜家巧妙地说服消费者自己动手组装家具，从而节省了成本。宜家现在希望将销售额翻番，到2020年达到500亿欧元，在现有362家店面的基础上扩张，并增加网络营收。

为成功实施这一目标，宜家必须考虑一个事实，即遍布全球的客户品位可能千差万别，宜家现在的客户群远远大于1943年其刚刚面世时的客户群。去年，宜家全球约50个国家的门店客流量达到7.75亿人次，公司网站的访问量也达到12亿人次。

Engman在瑞典南部小镇阿姆霍特(Almhult)的宜家全球设计中心对路透表示：“每个人的眼界都比50年代时更开阔。这就意味着我们必须改变。”

宜家一向以极简风格著称。在寻求重新树立新的斯堪的纳维亚形象时，宜家也承认瑞典的面貌也发生了改变。

宜家创始人英格瓦·坎普拉德(Ingvar Kamprad)孩提时就开始向左邻右舍推销火柴和鲜花种子，自那以来，瑞典开放的移民政策促使成千上万来自非洲和中东战乱地区的难民到此定居。现在，瑞典有十分之一的人口都是海外移民。

欧洲市场目前约占宜家销售额的70%。宜家自身的发展也超越了欧洲范围，进入到新兴市场。

这就意味着，宜家未来的家居设计或许更注重混合主义风格，这对宜家著名的实用主义风格构成了挑战。

Engman说：“比如，能否把亚洲极度繁复的风格直接与我们的实用主义相混合？”

**没有条条框框**

一身时尚装扮的Engman承认时尚对于家居行业的重要性。

随着服装零售商Zara (ITX.MC), Next(NXT.L)、H&M开始出售家居产品，宜家也开始向T台寻求灵感。

宜家还首次聘请了时尚设计师--如伦敦的服装设计师Katie Eary--为其产品操刀设计。

Engman表示：“她(Katie Eary)比较喜欢那种有点吓人的数字风，我们很欣赏这一点。”说话间，他指向一个台灯，灯罩的造型是个巨大的粉红色眼球。

时装设计师可以为家居业带来新的灵感，因为他们的想法没那么传统，会以完全不同的方式利用各种颜色和风格。“他们没什么条条框框。”

宜家的设计师们也在花大量时间思考现代人的生活，如何在更小的空间、更频繁的迁移、以及聚焦社交媒体的生活方式等方面大展拳脚。

但是，不论宜家最终定位在何种新的设计风格，某些方面则不会改变。

宜家的设计中心里，新产品通常都贴有建议价格的标签，Engman则不断强调要确保普通大众可以接受产品的价格。

“价格通常是每个人都注意的事情，”Engman说。“目标是什么呢？是产品的可得性。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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