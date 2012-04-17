宜家联手TCL多媒体进军消费电器市场

路透斯德哥尔摩4月17日电---全球最大家具生产商宜家(IKEA)IKEA.UL的高层表示,该公司将与TCL多媒体(TCL Multimedia)(1070.HK)合作开发产品,进入消费电器市场.

宜家计划6月在欧洲五座城市推出融合电视机和音响系统的家具系列,并在今年秋季推广到七个欧洲国家,2013年夏季推广到其它市场.

这种融合电视机、无线音响系统和内置CD/DVD/蓝光播放器的家具系列将专为宜家设计.

宜家起居部主管Magnus Bondesson对路透称:"这是我们迈出的很大一步.我们将向市场提供独一无二的产品."

"我们在推出一种新理念,就是你可以在一个地方买到从设计就开始互相匹配的家具和电器."

他表示,这种家具旨在解决客厅电线繁多和遥控问题.

宜家瑞典公司销售总监Tolga Oncu称,长椅、电视机和音响系统这种最简易的组合从6,500瑞典克朗(960美元)开始起售.

Oncu称:"我们看到客户有这种非常明显的需求,那就是可以把家用电器和家具简单整合到一起."

"考虑到宜家的运作方式,以及我们可以按市场最低价提供产品,我们深信这将取得巨大成功."

他拒绝对新产品的成本或营收获利前景置评.

TCL多媒体网站显示,该公司销售TCL、乐华、Thomson和RCA等品牌的电视机及其它多媒体电器.2011年营业利润为8.83亿港元(1.1381亿美元),受助于液晶电视销量大增46%至1,090万台.(完)

--编译 程琳;审校 李爽

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