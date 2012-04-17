宜家联手TCL多媒体进军消费电器市场

全球最大家具生产商宜家高层表示，该公司将与TCL多媒体合作开发产品，进入消费电器市场。宜家计划6月在欧洲五座城市推出融合电视机和音响系统的家具系列，并在今年秋季推广到七个欧洲国家，2013年夏季推广到其它市场。这种融合电视机、无线音响系统和内置CD/DVD/蓝光播放器的家具系列专为宜家设计。路透