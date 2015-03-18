内塔尼亚胡拉拢右翼见成效 赢得以色列议会选举

路透耶路撒冷3月18日（记者 Jeffrey Heller/Dan Williams） - 以色列总理内塔尼亚胡周三后来居上赢得议会选举。他在竞选最后几日奋力拉拢右翼，包括放弃协商建立巴勒斯坦国的承诺。

在为期四天的竞选前“闪电战”中，内塔尼亚胡做出一系列承诺，意在加强对其利库德党的支持，并吸引其他支持右翼和民族主义党派的选民。他的承诺包括继续建立犹太人定居点，并称如果再次当选，就不会有巴勒斯坦国。

以色列媒体称，计票比例达到99.5%，利库德党在议会120个席位中赢得30席，明显领先于犹太复国主义者联盟的24席。

内塔尼亚胡的胜利出人意料，具有戏剧性，选举前四天的民调显示犹太复国主义者联盟领先利库德党4席。

利库德党在声明中称，内塔尼亚胡打算在几周内组建新政府，与Naftali Bennett领导的支持建立犹太人定居点的犹太家园党以及宗教集团的协商正在进行。

获得10个席位的中立派Kulanu党成为关键，该党由前利库德党成员Moshe Kahlon领导，他可以选择与利库德党或犹太复国主义者联盟结盟。

“现实情况不会等着我们，”内塔尼亚胡说道。“以色列公民希望我们迅速建立政府，在安全、经济和社会等方面开展工作，我们是这样承诺的，也会这样做。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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