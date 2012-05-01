全球就业危机短期料难结束--ILO

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透日内瓦4月29日电---国际劳工组织(ILO)周日表示,财政紧缩及强硬的劳动改革使得经济未能创造就业,未见复苏迹象的全球就业市场形势"令人担忧".
ILO预计,在生产放缓的情况下,发达国家、尤其是欧洲的就业状况要到2016年底才会恢复到2008年危机爆发前的水准,较其此前预期晚了两年.
根据ILO的年度报告"2012年全球就业报告",去年底全球失业人数估计达1.96亿人;2012年全球失业人数预计将增至2.02亿人,失业率料达6.1%.
"撙节措施未能刺激经济进一步增长,"ILO旗下国际劳动研究所主任Raymond Torres在新闻发布会上称.
"计画不周的劳动市场改革在短期内也无法发挥作用.这些在危机情势中的改革可能毁掉更多工作,至少短期内创造的就业非常少,"报告主要作者Torres说.
该报告发现,长期找不到工作的人感到心灰意冷.在发达国家中,年龄正处於25-49岁人生黄金期的求职者,平均有40%已经超过一年没有工作.
年轻人失业率飙升,增添社会不安风险,特别是在非洲部分地区及中东.
Torres说,过去六个月整体劳动市场情况恶化,欧洲国家大幅放缓.很多国家的失业人口呈现增长,包括过去一年中欧洲就有超过三分之二的国家出现此情形.
"许多欧洲国家把焦点放在缩减财政支出,这让就业危机更加严重,可能导致欧洲再次衰退,"他说.
"此外其他地区也没有太大进展,例如在美国方面,在减少就业人口的进展上看来正在放缓,且似乎已构成一个趋势."他表示.
另外该报告指出,日本劳动市场复苏也呈现停滞.中国、印度及沙特阿拉伯的就业率呈现停滞或"二次衰退".拉美市场情况较佳,阿根廷、巴西及墨西哥均呈现改善.(完)
--编译 许娜/李婷仪;审校 张明钧
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