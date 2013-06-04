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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 4日 星期二 14:08 BJT

欧盟成员国社会骚乱风险全球最高--ILO

国际劳工组织(ILO)周一在其年度报告中称，欧盟成员国的社会骚乱风险比世界上其他任何地方都高，全球贫富差距可能进一步扩大。ILO并指出欧盟各成员国的社会骚乱风险分布不均，总体看，这一风险可能与这些国家应对主权债务危机的政策以及这些政策对民众生活和福祉的影响有关。路透
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