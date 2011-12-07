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国际财经 | 2011年 12月 7日 星期三 08:36 BJT

Imax将在亚洲新开更多影院--CEO

路透上海12月6日电---Imax Corp(IMAX.N)IMX.TO首席执行官Richard Gelfond周二称，该公司已签署协议，在中国大陆再开七家Imax巨幕影院，在印尼再开两家，凸显亚洲在该公司的重要地位。

中国大陆的新影院最早将於明年5月营业。

"我们正在运营和即将开业的影院数量总计超过200家...中国市场增速位列全球首位，"Gelfond在接受路透电话采访时表示。

即将新开的七家大陆IMAX影院中，三家与四川卢米埃合作，其余四家与橙天嘉禾娱乐(集团)有限公司(1132.HK)合作。

Imax与Cinema 21签署协议，将在雅加达新开两家IMAX影院，最早的一家将於明年5月开张。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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